Taucher noch von Höhlendrama bewegt

Mail an die Redaktion Nick Vollmar aus Zirndorf hat bei der Rettung in Thailand als einziger Deutscher mitgeholfen. Foto: Archiv

Der Höhlentaucher Nick Vollmar hatte sich bei der Rettung von zwölf jungen Fußballspielern und deren Trainer aus einer Höhle in Thailand engagiert. Foto: Roland Beck/dpa

Zirndorf.Der bayerische Taucher, der bei dem Höhlendrama um zwölf junge Fußballspieler in Thailand als Helfer vor Ort war, ist nach eigenen Worten von den Erlebnissen immer noch tief bewegt. „Ich habe selbst zwei Kinder in dem Alter und kann mir vorstellen, was die Eltern durchgemacht haben“, sagte Nick Vollmar am Mittwoch in seinem Heimatort Zirndorf im Landkreis Fürth. Er habe keine Sekunde gezögert, spezielle Ausrüstung in die Höhle zu bringen.

Militäroperation unterstützt

Vor Ort habe er einen Kommandanten der US Navy Seals davon überzeugen können, dass er und andere speziell ausgebildete Höhlentaucher die Militäroperation unterstützen durften, berichtete der 41 Jahre alte Tauchlehrer und IT-Spezialist bei einem für ihn organisierten Empfang von Landrat Matthias Dießl (CSU).

„Auch bei meiner Familie war die Nervosität groß. Ich habe mit ihnen täglich über Whatsapp Kontakt gehalten, damit sie wissen, es geht mir gut.“ Vollmar verbrachte selbst zwölf Stunden in einem Teil der Höhle, hatte aber keinen Kontakt zu den eingeschlossenen Jungs im Alter zwischen 11 und 17 Jahren.

Wassermassen schnitten den Rückweg ab

Die Fußballer und ihr Trainer waren am 23. Juni in der Tropfsteinhöhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non rund 1000 Kilometer nördlich von Bangkok unterwegs, als ihnen Wassermassen den Rückweg abschnitten. Sie und ihr Trainer konnten erst nach 17 Tagen in Dunkelheit ans Tageslicht gebracht werden. (dpa)

