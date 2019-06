Kriminalität Taue gekappt: Tankschiff treibt gegen Wehr Ein Unbekannter hat die Taue eines festgemachten Tankschiffs durchtrennt, das anschließend gegen das Wehr einer Schleuse getrieben ist.

Triefenstein.Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch hatte die Besatzung das mit Benzin beladene Schiff mit Seilen auf dem Main befestigt und sich dann schlafen gelegt. Der unbekannte Täter habe in der Nacht zum Montag die Taue gekappt und sei dann geflüchtet. Das Tankschiff trieb etwa 500 Meter flussabwärts und blieb an einer Schleuse im unterfränkischen Triefenstein (Landkreis Main-Spessart) hängen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, das Schiff blieb unbeschädigt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr und sucht Zeugen.