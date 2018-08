Krankheit Tausende Kalorien, aber nie satt Bei den Overeaters Anonymous Regensburg geben sich Essgestörte gegenseitig Halt. Denn helfen kann nur radikaler Verzicht.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Bei Essgestörten kreisen die Gedanken ständig um Nahrung. Foto: Weixx/stock.adobe.com

Regensburg.Das silberne Stanniolpapier hat Thomas Albrecht im Mülleimer weit nach unten gedrückt. Niemand sollte es sehen. Auch er selbst wollte die aufgefutterte Tafel Schokolade nicht mehr vor Augen haben. So wie die leeren Chipstüten, die Armada von Joghurtbechern, die Pappschachteln aus dem Schnellrestaurant. Manchmal stopfte sich der Regensburger binnen Minuten so voll, dass der Magen schmerzte und ihm speiübel wurde. „Doch eine halbe Stunde später stand ich schon wieder vor dem Kühlschrank“, sagt er. So wie er das Stanniolpapier versteckte, so verbarg Thomas Albrecht, der nur in dieser Geschichte so heißt, seine eigentlichen Probleme. Er betrog seine Umwelt und sich selbst. Nur die Waage, die belog ihn nicht. Heute gibt ihm die Selbsthilfegruppe Overeaters Anonymous (OA) Halt und Kraft dem wiederkehrenden Ess-Druck zu widerstehen.

Nach einer repräsentativen Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland aus dem Jahr 2013 leiden rund 1,5 Prozent der Frauen und 0,5 Prozent der Männer unter einer der drei Hauptformen von Essstörungen. Besonders hoch ist der Anteil unter Jugendlichen. Bei jedem dritten Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren gibt es Hinweise auf eine zwanghafte Ernährungsweise. Dazu zählt neben Magersucht und Bulimie auch die Binge-Eating-Störung, die sogenannte Esssucht.

Alles, was verfügbar ist

Der Regensburger Mediziner Dr. Thomas Loew, Chefarzt der Psychosomatik am Uniklinikum Regensburg sagt, dass Menschen mit einer solchen Störung mit einer Mahlzeit 4000 bis 5000 Kilokalorien zu sich nehmen können. In besonders schweren Fällen geht das so weit, dass in der Gier verdorbenes Obst, schimmeliges Brot oder ungekochte Nudeln verschlungen werden.

„Es ist wie bei einem Drogensüchtigen, der seinen Schuss braucht“, beschreibt Thomas Albrecht das Gefühl. Auslöser sind Stressfaktoren und tiefe Emotionen wie Ärger, Wut, Trauer, Angst – aber auch Langeweile. Im Gegensatz zu Albrecht, der mit ständigen Diäten und Sport verhinderte, dass er schwergewichtig wurde, futterte sich Johannes Werner – verborgen vor Frau und Kindern – auf 140 Kilo hoch. Bei den Mahlzeiten hielt er seine Portionen klein, nachts schlich er sich an den Kühlschrank. „Meine Frau hat sich natürlich gewundert, warum ich immer dicker werde. Ich hab es auf die Gene geschoben.“ Doch weil es ihm körperlich immer schlechter ging, spürte Werner, dass er die Reißleine ziehen musste. Auch er fand in die OA-Selbsthilfegruppe. Heute verzichtet er komplett auf zuckerhaltige Lebensmittel. Das ist nicht immer einfach, aber absolut notwendig, sagt der 67-Jährige aus dem Regensburger Umland. „Wenn man ein einziges Mal die Prinzipien über Bord wirft, beginnt der Teufelskreis von vorne.“ Da reicht ein Stück Schokolade oder Eis, um die Sucht zu triggern, weiß er aus Erfahrung. So wie ein Alkoholkranker nur einen Schluck Bier trinken muss, um wieder in alte Verhaltensmuster zu fallen, so reichte bei Werner ein Stück Eistorte auf einer Familienfeier. Danach kam die Esssucht für zwei weitere Jahre zurück.

Lesen Sie hier ein Interview mit Prof. Dr. Thomas Loew: Warum Essen süchtig machen kann

Beide Mitglieder der Regensburger Selbsthilfegruppe sagen, dass sie Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl hatten. Bei Thomas Albrecht war die unkontrollierte Esssucht zunächst nicht der Grund, warum er sich in psychiatrische Behandlung begab. Er fühlte sich ausgebrannt und kraftlos. Erst nach seinem dritten Zusammenbruch ging er auf Ursachenforschung und spürte den Dingen nach, die ihm nicht gut taten. In einem Buch über Zuckersucht fand er an vielen Stellen sein eigenes Verhalten wieder. „Auch die Sache mit dem Mülleimer“, erzählt er.

Er fasste den Entschluss, seine Ernährung völlig umzukrempeln. Nudelgerichte isst er nur noch selten, er verzichtet, wenn seine Freundin Kuchen aus der Bäckerei mitbringt. Aus ethischen Gründen kommt auch kein Fleisch mehr auf den Teller, stattdessen sehr viel Rohkost. Für diesen ersten praktischen Schritt sind die Overeaters Anonymous noch keine wirkliche Unterstützung. „Wer vorrangig Gewicht verlieren will, der sollte sich ein Diätprogramm oder eine Gruppe mit Gleichgesinnten suchen“, sagt Albrecht. Die OA-Selbsthilfegruppe knüpft dort an, wo es darum geht, sich mental gegen die zwanghafte Essstörung zu wenden. Dabei sind die Gruppen für alle Formen der Krankheit offen, Magersüchtige finden hier genauso Unterstützung wie Bulimiker und Esssüchtige. Eine therapeutische Begleitung ersetzen die Treffen aber nicht. Aber es sei eine große Hilfe, um nicht allein dazustehen im Wechselbad der Gefühle.

Ein ganzheitlicher Ansatz

Albrecht ist seit zwei Jahren dabei. Die kleine Gruppe, meist sind es sechs bis acht Leute, trifft sich Freitagabend von 18 bis 19.30 Uhr in den Räumen von Kiss, der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe in der Landshuter Straße 19 in Regensburg. Der gemeinsame Austausch und die Achtsamkeit gegenüber sich selbst und gegenüber den anderen Teilnehmern gehören zum ganzheitlichen Ansatz des Konzeptes. Einzig der Wunsch, den zwanghaften Umgang mit Nahrung zu beenden ist dazu nötig. Anfangs sei die praktizierte Methode der sogenannten Zwölf Schritte für ihn befremdlich gewesen, räumt Albrecht ein. Vor allem der spirituelle Gedanke, dass die Genesung auch von einer höheren Macht unterstützt werde, habe ihn verstört. Die Zwölf Schritte, die bei jedem Treffen in Erinnerung gerufen werden, seien ihm, der aus der Kirche ausgetreten war, am Anfang wie ein Sekten-Ritual erschienen.

Und doch kam er immer wieder. Weil niemand fragte, wer er war und warum er hier sei. „Jeder öffnet sich so, wie er kann und wie er es für sich braucht.“ So habe er im Laufe der Zeit festgestellt, dass ihm die Treffen eine Struktur im Alltag geben. In gewisser Weise habe sich auch eine Art Spiritualität eingestellt, durch die er sich in seinem Kampf gegen die Sucht getragen fühle. Ständige Selbstverurteilung sei Achtsamkeit und Selbstannahme gewichen. „Denn bis heute gibt es gute und schlechte Tage.“ Die Schokoladen-Verpackungen versteckt Albrecht nicht mehr. Er stellt sich seiner Sucht und die guten Tage werden mehr.

VERANSTALTUNGSHINWEIS: Die Overeaters Anonymous Ortsgruppe Regensburg hält am 22. September bei ihrem Bezirkstreffen Süd in Regensburg ein Offenes Meeting für Interessierte ab. Die Veranstaltung findet um 15 Uhr im Jugendzentrum Arena (Unterislinger Weg 2) statt.