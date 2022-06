Tiere Tausende nehmen Vogelstimmen auf: Rekord bei „Dawn Chorus“

Rund 13.500 morgendliche Vogelkonzerte aus 46 Ländern der Welt haben Menschen seit Jahresbeginn im Dienst der Wissenschaft aufgenommen. Das seien deutlich mehr als in den beiden Vorjahren zusammen, teilten das Münchner Naturkundemuseum Biotopia und der Landesbund für Vogelschutz in Hilpoltstein am Dienstag mit.

dpa