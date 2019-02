Kriminalität Tausende schauen sich Warn-Video an Ein Video der Münchner Polizei im Netz warnt vor falschen Polizeibeamten. Es wurde 500 000 Mal angeklickt.

Mail an die Redaktion Mehr als 300 Vorfälle mit falschen Polizisten gab es in München innerhalb weniger Tage. Jetzt warnt die – echte – Polizei. Foto: Stefan Sauer/Archiv

München.Die Münchner Polizei warnt mit einem Video im Netz vor falschen Polizisten. Bei Facebook und Twitter wurde der Clip bis Freitagvormittag rund 15 000 Mal geteilt. Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins fordert darin auf, mit Verwandten, Freunden und Kollegen über dieses Phänomen zu sprechen.

Mehr als 300 Fälle von falschen Polizisten habe es innerhalb von drei Tagen in München gegeben, sagt Martins, während er mit verschränkten Armen an einer Wand des Münchner Rathausbalkons lehnt. Die Polizei hatte das Video am Mittwoch veröffentlicht.

