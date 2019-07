Brauchtum Tausende Tänzer trotzen dem Regen beim Kocherlball Trotz strömenden Regens haben rund 8000 Menschen im Morgengrauen beim traditionellen Kocherlball im Englischen Garten in München durchgehalten.

Mail an die Redaktion Teilnehmer des Kocherlballs tanzen unter der Anleitung eines Paares auf der Bühne vor dem Chinesischen Turm. Foto: Andreas Gebert/Archivbild

Besucher tanzen beim Kocherlball am Chinesischen Turm im Englischen Garten. Foto: Tobias Hase

München.Sie tanzten am Sonntag ab sechs Uhr mit Regenschirmen auf der Tanzfläche. Es waren deutlich weniger Frühaufsteher als die Veranstalter erwartet hatten. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zollte allen Tänzern Respekt, die sich ihre Tanzlaune durch das Wetter nicht nehmen ließen. „Bei schönem Wetter kann ja jeder kommen.“

Der Treff unter freiem Himmel am Chinesischen Turm lockt alljährlich am dritten Sonntag im Juli mit Volksmusik und bayerischen Tänzen. Die ersten Tänzer kommen meist schon, wenn es noch dunkel ist, um sich einen guten Platz zu sichern. Vor 30 Jahren, zur 200-Jahr-Feier des Englischen Gartens, war der Brauch aus dem 19. Jahrhundert wiederbelebt worden. Seinerzeit trafen sich am Sonntag früh morgens bei schönem Wetter die Kocherl - die Hausbediensteten - zum Tanz im Englischen Garten. Die frühe Stunde wählten sie, weil sie wieder zum Dienst antreten mussten, wenn die Herrschaft aus der Kirche kam.

Inzwischen ist der Kocherlball in München ein Kultereignis. Nach anfänglich etwa 600 Gästen kommen inzwischen stets an die 10 000. Die Besucher, viele in Tracht, manche auch in historischen Uniformen oder im Gewand der früheren Kocherl, drängen sich bei Landler, Zwiefachem, Polka und Walzer auf der stets zu engen Tanzfläche rund um den Chinesischen Turm. Zwei Tanzmeister geben den Takt vor und sorgen dafür, dass auch Ungeübte mitmachen können: Sie erklären die Schritte und tanzen sie auch vor.