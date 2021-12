Anzeige

Wetter Tauwetter und Regen: Gefahr von Überflutungen in den Alpen Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starkem Tauwetter in den Alpen sowie vor Sturm.

Mail an die Redaktion Wasser tropft von einem tauenden Eiszapfen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

München.Durch abschmelzenden Schnee und länger andauernde Regenfälle seien Überflutungen im Landkreis Berchtesgadener Land sowie in Teilen des Landkreise Traunstein möglich, teilte der DWD am Donnerstag mit. Zugleich gab es eine Warnung vor Sturmböen auf dem Fichtelberg und in den Hochlagen des Bayerischen Waldes. Regen und Tauwetter würden auch in den kommenden Tagen bei milden Temperaturen anhalten.

