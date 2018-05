Kriminalität

Taxifahrer eilt Kollegen bei brutalem Überfall zur Hilfe

Aufs Übelste ist ein Taxifahrer in Würzburg überfallen worden - doch dann eilte ihm ein Kollege zu Hilfe, mit dem das Opfer während der Fahrt telefoniert hatte. Laut hupend und mit Lichthupe fuhr der Kollege auf das am Straßenrand stehende Taxi zu, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der überfallene Taxifahrer konnte noch einen Mann auf dem Beifahrersitz an der Flucht hindern, ihn zu Boden bringen und festhalten, bis die Polizei kam. Ein Richter schickte den Mann in Untersuchungshaft. Ihm wird gemeinschaftliche besonders schwere räuberische Erpressung in Tateinheit mit Körperverletzung vorgeworfen.