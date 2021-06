Anzeige

Kriminalität Taxifahrer findet schwer verletzten Mann: Zeugen gesucht Einen schwer verletzten Mann hat ein Taxifahrer nachts in München gefunden.

Mail an die Redaktion Ein Schild, auf dem „Polizei“ steht, hängt an einer Wache. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

München.Der 53 Jahre alte Taxifahrer habe den Unbekannten an einem Gehweg im Stadtteil Obergiesing sitzen gesehen und angesprochen, teilte die Polizei am Montag mit. Als er bemerkte, dass der junge Mann im Gesicht verletzt war und blutete, rief er am frühen Samstagmorgen den Rettungsdienst. Der Mann musste notoperiert werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde der Mann Opfer einer Gewalttat. Die Täter sowie mögliche Hintergründe seien aber noch unbekannt, sagte eine Sprecherin.

Auch die Identität des Verletzten stehe noch nicht zweifelsfrei fest, da er keinen Ausweis dabei hatte und gegenüber der Polizei nicht kooperativ gewesen sei, hieß es. Der Mann sei zwischen 25 und 35 Jahre alt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

