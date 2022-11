München Taxifahrer prallt gegen Laternenmast und stirbt

Ein 52-Jähriger Taxifahrer ist in München mit seinem Auto gegen einen Laternenmast geprallt und gestorben. Die Details des Unfalls am Donnerstag und die Todesursache müssen noch geklärt werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Es gebe Hinweise darauf, dass gesundheitliche Gründe eine Rolle gespielt hätten, sagte ein Sprecher.

dpa