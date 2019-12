Unfälle Taxifahrer rammt Fußgänger: Zwei Schwerverletzte Ein Taxifahrer hat in Regensburg mit seinem Wagen zwei Fußgänger gerammt und schwer verletzt.

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße. F. Foto: Patrick Seeger/dpa

Regensburg.Der 50-Jährige und die 35-Jährige hatten in der Nacht zum Sonntag an einer ausgeschalteten Ampel die Straße überquert, wie die Polizei mitteilte. Dort wurden sie vom Taxi des 63-Jährigen frontal erfasst und zu Boden geschleudert. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten in die Klinik. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht. Der Fahrer des Taxis unterzog sich freiwillig einem Alkoholtest. Den Angaben zufolge war er nüchtern. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.