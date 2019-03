Protest Taxifahrer wollen am Mittwoch streiken In Bayern protestieren Taxifahrer gegen die geplante Reform des Personenbeförderungsgesetzes. Auch Regensburg ist betroffen.

Von Benedikt Dietsch

Merken

Mail an die Redaktion Taxifahrer wollen am Mittwoch in den Ausstand treten. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Regensburg.Taxiunternehmen in Regensburg und Umgebung wollen am Mittwoch von 10 bis 12 Uhr keine Fahrten übernehmen. Das ergab eine Umfrage der MZ bei mehreren Taxiunternehmern. Die Regensburger Taxifahrer beteiligen sich damit an bayernweiten Protesten. Grund ist der Plan von Verkehrsminister Andreas Scheuer, Fahrdiensten den Weg nach Deutschland zu ebnen. Durch seine geplante Reform des Personenbeförderungsgesetzes könnten Fahrdienste wie Uber frei in der Stadt herumfahren und sich an günstigen Orten positionieren. Bislang mussten sie nach jedem Auftrag an ihren Hauptstandort zurückkehren.

Taxifahrer fürchten Verdrängung

In Deutschland gibt es Uber bisher nur in Berlin, München, Düsseldorf und Frankfurt am Main. In Regensburg fürchten die Taxifahrer nun, verdrängt zu werden, da Dienste wie Uber ihre Fahrten deutlich billiger anbieten können. „Was der Scheuer da vorhat, ist Schwachsinn. Wir müssen alle eine Ortskundeprüfung machen und bei Uber kann jeder fahren, der will“, kritisiert der Regensburger Taxiunternehmer Manfred Hetznegger. Auch der Regensburger Taxi-Service-Chef Alexander Panfilov hält nichts von der Reform, doch er glaubt, dass sich die Taxifahrer keine Sorgen machen müsse:. „In kleinen Städten wie Regensburg kann sich Uber nicht durchsetzen.“

Bayernweiter Streik

Der Streik soll am Mittwoch in ganz Bayern stattfinden. In Berlin haben bereits rund 700 Taxifahrer gegen die Gesetzesreform protestiert. Eine so große Demonstration wird es in Regensburg wohl nicht geben. „Hier sind die Taxifahrer ohne Stimme, wir haben kein politisches Gewicht in dieser Stadt“, sagt Hetznegger. Auch sei noch nicht sicher, ob sich alle Taxi-Unternehmen in Regensburg an die Absprache halten, keine Aufträge anzunehmen.

Weitere Nachrichten aus Regensburg finden Sie hier.