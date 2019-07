Kriminalität Taxifahrerin mit Pistole bedroht und ausgeraubt Eine Taxifahrerin ist in Vorarlberg mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt worden.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archivbild

Hörbranz.Der Täter stieg in der Nacht auf Samstag in Bregenz am Bodensee ins Taxi und bedrohte die Frau während der Fahrt in Hörbranz. Der Mann raubte Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages, wie eine Sprecherin der Vorarlberger Polizei mitteilte. Anschließend nahm der Täter der 42 Jahre alten Fahrerin die Autoschlüssel ab und flüchtete mit dem Taxi. Das verlassene Auto wurde von der Polizei in Hörbranz gefunden. Die Ermittler schätzen das Alter des Mannes auf etwa 25 Jahre.