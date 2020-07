Anzeige

Unfälle Technikerin erleidet 800-Volt-Stromschlag Bei einem Versuch mit Fernsehtechnik hat eine Technikerin in Nördlingen einen heftigen Stromschlag von rund 800 Volt erlitten.

Merken

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Nördlingen.Die 61-Jährige kam mit leichten Brandverletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Ermittlungen zufolge hatte die Frau am Vortag in den Räumen einer Firma für Elektroindustrie vergessen, nach dem Versuch die Spannung aus der Test-Apparatur zu nehmen, bevor sie die Geräte anfasste.