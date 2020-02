Brände Technischer Defekt löst Großbrand auf Reiterhof aus Ein technischer Defekt an einer Arbeitsmaschine hat den Großbrand mit Millionenschaden auf einem Reiterhof in Weidenberg (Landkreis Bayreuth) ausgelöst.

Mail an die Redaktion Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Weidenberg.„Von der Maschine sprang der Funke buchstäblich über und hat das Heuballenlager in Brand gesetzt“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das Feuer griff schnell auf Ställe von Pferden und Schafen über. Die Besitzer konnten die Tiere vor den Flammen retten und brachten sie auf eine Koppel. Vier Menschen atmeten bei dem Brand am Samstag giftigen Rauch ein und kamen in eine Klinik nach Bayreuth. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund eine Million Euro.