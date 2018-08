Fussball

Tedesco über Hilfsmittel: „In Dosierung liegt Wahrheit“

Schalkes Coach Domenico Tedesco will die ab dieser Bundesligasaison an den Trainerbänken erlaubten technischen Hilfsmittel wie Tablets mit Augenmaß einsetzen. „Ich glaube, dass es wichtig ist, die Balance für uns zu finden. Es ist mir auch persönlich wichtig, dass die Trainerkollegen auch live das Spiel sehen und nicht nur auf dem Tablet. Wir werden sehen, es hat sicher Vorteile und die versuchen wir zu nutzen. Aber ich glaube, in der Dosierung liegt die Wahrheit“, sagte der Trainer des Vizemeisters nach dem 2:0 (1:0) am Freitagabend in der ersten DFB-Pokalrunde beim Viertligisten 1. FC Schweinfurt.