Tedesco vor Duell mit Bayern: „Fokussiert und gefasst“

Der FC Schalke 04 geht trotz des Fehlstarts optimistisch und mit Vorfreude in das Bundesliga-Heimspiel gegen Bayern München. „Die Jungs sind sehr gefasst und fokussiert, haben einen gewissen Respekt vor der aktuellen Situation. Sie wissen, dass 98 Prozent nicht reichen. Die reichen gegen keinen Gegner, auch gegen die Bayern nicht“, sagte Trainer Domenico Tedesco am Freitag trotz der Serie von drei Bundesliga-Niederlagen. „Eine Last“ seien die vor dem Duell mit dem Spitzenreiter am Samstag (18.30 Uhr/Sky) aber nicht: „So ticken wir nicht. Wir freuen uns sehr auf das Spiel.“