Unfälle Teenager krachen mit Motorrad gegen Baum

Neuburg an der Kammel.Ein 17-Jähriger ist bei einem Unfall mit seinem Motorrad in Schwaben schwer verletzt worden. Der Jugendliche und seine gleichaltrige Mitfahrerin waren am frühen Donnerstagmorgen nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurden beide in ein Feld geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Fahrer in eine Fachklinik. Die junge Frau wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall in Neuburg an der Kammel (Landkreis Günzburg) gekommen war, blieb zunächst unklar.