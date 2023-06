Festnahme Teenager nach Messerangriff auf 24-Jährigen: Festgenommen

Nach dem Messerangriff auf einen 24-Jährigen in Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 16-Jährige sitzt seit Freitag wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Vor der Attacke am Mittwoch war es in einem Park zu einem Streit zwischen den jungen Männern gekommen, bei dem sie sich gegenseitig Schläge verpassten.

dpa