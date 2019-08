Kriminalität Teenager zieht im Sportgeschäft Waffe Ein Jugendlicher hat ein Sportgeschäft in Vilshofen überfallen. Die Polizei griff einen 14-Jährigen auf.

Merken

Mail an die Redaktion ARCHIV - 20.02.2019, Bayern, Nabburg: Ein Wappen der Bayerischen Polizei an Einer Uniform. Am Landgericht Ansbach wird das Urteil im Prozess gegen einen Polizeibeamten wegen sexueller Belästigung und sexuellen Übergriffs erwartet. Foto: Timm Schamberger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Vilshofen.Als eine Verkäuferin im Laden den jungen Mann ansprach, um ihm zu helfen, habe er eine Pistole gezogen und Geld gefordert, teilte die Polizei in Passau am Samstag mit. Da er bemerkte, dass noch weitere Kunden im Geschäft waren, sei er ohne Beute geflohen. Nur wenig später am Freitagnachmittag griffen Polizisten in der Stadt einen 14-Jährigen auf, auf den die Beschreibung der Zeugen passte. Im Beisein seiner Mutter wurde er vernommen.

Die Tatwaffe wurde nicht gefunden. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Hier geht es zum Bayern-Teil.