Wetter Teils kräftiger Regen in Bayern erwartet Der Frühling lässt sich Zeit: Im Freistaat bleibt es stürmisch, zur Wochenmitte kommt außerdem Regen hinzu.

Mail an die Redaktion Eine junge Frau versucht, bei Sturm ihren Regenschirm zu bändigen. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

München.Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, bleibt es am Dienstag zunächst trocken, tagsüber zeigt sich auch einmal die Sonne. Ab Mittwoch sollten die Menschen in Bayern jedoch einen stabilen Regenschirm parat haben, denn die kommenden Tage werden begleitet von teils kräftigem Regen. In den Bergen erwarten die Meteorologen Schnee. Zusätzlich fegen Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometer pro Stunde ab Mittwoch durch den Freistaat. Die Temperaturen liegen zwischen vier und zehn Grad. Zum Wochenende soll es dann wieder wärmer werden. (dpa)

