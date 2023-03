Bahn Teilsperre der Münchner Stammstrecke über Osterwochenende

An einigen Stationen der Münchner Stammstrecke halten die S-Bahnen über das verlängerte Osterwochenende nicht mehr. Wegen Bauarbeiten an der neuen Stammstrecke enden und beginnen zwischen dem 6. und dem 11. April beinahe alle Linien vorzeitig, wie die Deutsche Bahn (DB) am Freitag mitteilte.

dpa