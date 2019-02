Warnung Telefonbetrüger in der Oberpfalz aktiv Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Betrügern, die sich als Verwandte oder Polizisten ausgeben.

Mail an die Redaktion Beim sogenannten Enkeltrick gaukeln Betrüger ihren meist betagten Opfern am Telefon vor, ein naher Verwandter - etwa ein Enkel - zu sein. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Regensburg.Der Telefonbetrug ist in der Oberpfalz aktuell auf dem Vormarsch. Derzeit versuchen sich wieder Betrüger bei unbedarften Menschen zu bereichern, indem sie sich als Verwandte oder als Polizeibeamte am Telefon ausgeben, warnt das Polizeipräsidium Oberpfalz in einer Mitteilung. Demnach lägen im Moment mehrere Meldungen bei der Polizei über diese Betrugsmasche in der gesamten Oberpfalz vor. Ziel seien laut Polizei regelmäßig Personen mit alten deutschen Vornamen, da die Täter hier auf ältere Personen schließen würden.

Bislang keine Vermögensschäden bekannt

Die Polizei bittet daher Betroffene zur Vorsicht. Sie empfiehlt, keine persönlichen Daten oder Informationen zu Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen herauszugeben. Zu Vermögensschäden sei es bislang nicht gekommen, da die angerufenen Personen vorbildlich reagiert, keinerlei Auskünfte erteilt und den Betrügern auch keine Wert- oder Sachgegenstände übergeben hätten.

Wenn solche Anrufe eingehen, sollte sich die betreffende Person umgehend mit der „richtigen Polizei“ unter der Notrufnummer 110 oder mit Personen ihres Vertrauens in Verbindung setzen. Insbesondere, wenn Zeitdruck erzeugt wird oder um Geheimhaltung gebeten wird, sei Vorsicht geboten.

