Kriminalität Telefonbetrüger machen erneut Beute Welle von Schockanrufen im Raum Regensburg: Ältere Dame verliert Geldbetrag im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Mail an die Redaktion Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern. Foto: Jan-Philipp Strobel/picture alliance / dpa

Regensburg.Die Oberpfalz bleibt im Visier von Betrügern: Wie das Polizeipräsidium der Oberpfalz mitteilt, kam es am 14. September in der Stadt und im Landkreis Regensburg erneut zu mehreren Anrufen von Betrügern. Dabei hätten Unbekannte von einer älteren Dame aus Regensburg einen Geldbetrag im unteren fünfstelligen Eurobereich erbeutet. Nach Angaben des Polizeipräsidiums hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg nun die Ermittlungen übernommen.

„Callcenter-Betrüger bringen auf besonders perfide Weise insbesondere ältere Menschen um ihre Ersparnisse. Mit verschiedenen Maschen gaukeln sie Notlagen von vermeintlichen Angehörigen vor oder geben sich als Amtspersonen, insbesondere Polizeibeamte aus. Indem sie die Angerufenen unter Druck setzen, versuchen sie diese zur Herausgabe von Geld zu bewegen“, teilt das Präsidium weiter mit.

Welle von Schockanrufen

Das war auch am Dienstag den 14.09.2021 der Fall, wie die Beamten weiter schreiben. Es sei in den Nachmittagsstunden insbesondere in der Stadt und im Landkreis Regensburg zu vermehrten Schockanrufen gekommen. Eine 81-jährige Frau aus Regensburg sei Opfer einer solchen Betrugsmasche geworden.

Die Frau habe einen Anruf bekommen, in dem ihr mitgeteilt worden sei, dass gegen ihre Tochter ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren laufe, da sie einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Der Anrufer habe sich als Mitarbeiter eines Amtsgerichts ausgegeben und einen mittleren fünfstelligen Betrag als „Kaution“ für die Tochter von der Dame gefordert.

Frau traf sich mit Betrügern

In Sorge um ihre Tochter sei die Getäuschte auf die Geldforderungen der Betrüger eingegangen und so sei es gegen 14.30 Uhr zur Geldübergabe im Stadtbezirk Brandlberg-Keilberg an eine unbekannte Frau gekommen.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: rund 35 Jahre alt, rund 165 cm groß, von schlanker Figur, mit schwarzen lockigen schulterlangen Haaren, die offen getragen wurden, mit bräunlicher Gesichtsfarbe und einem rosafarbigen Oberteil.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Hinweis-Hotline 0941/506-2888 zu melden.

Polizei warnt vor Betrügern

Im Zuge dieses Vorfalls erneuert die Polizei ihre Warnungen vor sogennanten Schockanrufen:

Setzen Sie bitte Familienangehörige und Nachbarn über diese Masche in Kenntnis!

Reden Sie offen in der Familie, insbesondere mit älteren, möglicherweise alleinstehenden Angehörigen, über dieses Phänomen!

Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über persönliche Verhältnisse!

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe!

Übergeben Sie nie Geld an Unbekannte!

Staatliche Stellen fordern niemals auf diese Art und Weise Bargeld oder Wertgegenstände!

Deponieren Sie keine größeren Bargeldbestände zu Hause!

Finden Sie eine Vertrauensperson, mit der Sie jederzeit über Geld sprechen können.

Reden Sie vor Geldtransaktionen mit Ihrer Vertrauensperson.

Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf! Verständigen Sie dann den Notruf 110 oder Ihre örtliche Polizei! Verwenden Sie hierfür niemals die im Display angezeigte Rufnummer, sondern die Ihnen bekannte.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel den Polizeinotruf 110. Haben Sie keine Angst anzurufen!