Bamberg Telefonbetrug in Bayern: Tatverdächtiger festgenommen

Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Schockanrufen hat die Polizei einen Mann im oberfränkischen Bamberg festgenommen. Der 45-Jährige steht im dringenden Verdacht, an 15 Fällen des organisierten Telefonbetruges in Bayern beteiligt gewesen zu sein, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Durch die Anrufe im Zeitraum von Februar bis November 2022 sind den Angaben zufolge mehrere Kunderttausend Euro Schaden entstanden. Der Tatverdächtige sitzt in München in Untersuchungshaft.

dpa