Telekommunikation

Telefonica Deutschland will Umsatzschwund stoppen

Der Mobilfunkkonzern Telefonica Deutschland will den Umsatzschwund mithilfe stärkerer Internetnutzung und stabilerer Preise in den Griff kriegen. In diesem Jahr sollen die Erlöse des TecDax-Schwergewichts weitgehend unverändert gegenüber dem Vorjahr ausfallen, wie die O2-Mutter am Mittwoch in München mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte Telefonica einen Umsatzrückgang von 2,8 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro verbucht. Beim operativen Ergebnis wurde dank Kosteneinsparungen indes ein Plus von 2 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro erzielt.