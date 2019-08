Polizei Telefonstörung bei Polizei Niederbayern Eine Reihe von Dienststellen ist seit Dienstag nicht mehr erreichbar. Die Notrufnummer 110 ist jedoch nicht betroffen.

Mail an die Redaktion Ein Teil der Polizeiinspektionen in Niederbayern ist derzeit nicht erreichbar. Foto: Maximiliane Gross

Straubing.Erneut ist es bei Dienststellen im Bereich des Polizeipräsidiums zu Telefonausfällen gekommen. Seit Dienstag gegen 15 Uhr sind unter anderem die Inspektionen in Freyung, Grafenau, Eggenfelden, Dingolfing, Mallersdorf, Vilshofen sowie vereinzelt Dienststellen im Bereich Passau nicht erreichbar. Bereits in der vergangenen Woche hatte es Telefonstörungen gegeben. Die aktuelle Störung dauert an. Die Ursache der Probleme ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei verwies am Mittwoch auf den Betreiber Vodafone. Die Notrufnummer 110 ist nicht von der Störung betroffen und uneingeschränkt erreichbar.

