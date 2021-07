Anzeige

Diskussion Telemedizin statt Landkrankenhaus Ärztemangel auf dem Land: Verband der bayerischen Wirtschaft diskutiert mit Politikern über die Lage in der Oberpfalz.

Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Können Online-Sprechstunden und Telemedizin die Versorgungsengpässe auf dem Land lindern? Foto: Christin Klose/picture alliance / Christin Klos

Regensburg.Die Zeiten der Schwarzwaldklinik-Verhältnisse sind längst vorbei, sagt der Regensburger Bundestagsabgeordnete Ulrich Lechte (FDP). Eine gute ärztliche Versorgung auf dem Land sei nicht mehr auf Basis von Krankenhäusern bis in die Kleinstädte zu schultern, darin sind sich alle Teilnehmer einer Online-Konferenz am Dienstagabend auf Einladung des Verbandes der bayerischen Wirtschaft (vbw) einig. Durch mehr Effizienz und technologische Innovationen müssten neue Möglichkeiten geschaffen werden, um die Gesundheitsversorgung als wirtschaftspolitischer Standortfaktor in der Oberpfalz zu stärken.

#### ###-###### ###### ### ######## ######### ###### ######, ###### ######### ######, ################# ## ####### ################## ## ###. „### ##### ########### ### ### ######### ### ##### ########## ####### ### ### ######## ### ########: #### ## ####### ##### ##### ###### ##############.“ ##### ### ### ######### #### ########### ### ###### ## ######, ### ### ## ############# ##########, ## ###### ## ##### ##################. ####### ## ###### ####### ########### ######## #### ##### ############# ### ### ########### ########### ########, ### #### #### ######## #### #### ####.

######### ### ### ###-###################### ##### ########## ### ########, ### ############ ### ###### ####### (####### ##/### ######) ### ###### ###### ########### ###### ##### ########## ### #### ######, ############### ##### #########, #### #########, ### ### ####### ### ### ### ####### #####.

####### ################, ####### #### ####### ###. #### ######## ############### #### ### ########### ### ######### ########. #### #### ###-####### ##########, ### ## ############ ### ######### ######## #####, ##### ### ### ####### ######## #### ############. „#### ####################, ### #### ##### #### ####### ####“, ###### #### ######. ### ########## ### ##### ### ######## ######### ################## ## ####### ### #######, ######## ## ### ############### ######, ## ### ###### ##### ####### ## ### ############### ########## ######. „######-#############“, ##### ########## ### #### ############## ### ### ######-#####, ### ### ### ####### ########### ###### ######. ####### ### ##### ####, #### ### ######### ###### ## ############# #######.

###### ### #################

###### ### ######## #### #######, ####### ########### ########## ### ### ######## ####, ###### ##########, ### ###### ###### ## #####-## ######## ### ### #### ################# ### ####-##### ######### ###. ############# ## ### ####### ##### ############# ## ### #######. ####### ####### #### ####### ### ### ############### ########## ######, ## ### ########## ### ############# #### ########### ###### ### ###### #### ## #####.

### ### ########### ### „####-##############“ ##### ########### ### ####### #############, ##### #######. ##### ################## ##### ### ### ### ### ### #########. #### ### ### ####### #### #### ####### ###. „### #### #########, #### #### ################# ####### #### ### ### ############ ########## ### ######### #####. ### ### #### ###### ############ ### ### ########## ## ########## ####“, ## ######.