Temperatursturz beendet den Hochsommer

Offenbach.Nach der extremen Hitze der vergangenen Wochen beendet in den kommenden Tagen ein Temperatursturz den Hochsommer. Eine Kaltfront, die über den Atlantik zieht und ab Freitag Deutschland erreicht, sorgt für deutlich kühlere Temperaturen. Dabei geht es rasant abwärts, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. So werden für Sonntag Temperaturen nur noch zwischen 11 und 17 Grad erwartet. Außerdem ist mit teils kräftigen Gewittern und Niederschlägen zu rechnen. „Dieser Temperatursturz ist nach dem heißen Sommer völlig normal und bringt Entspannung“, sagte Guido Wolz vom DWD. Für kommende Woche wagte der Meteorologe einen kleinen Ausblick und kündigte wieder steigende Temperaturen an. (dpa)

