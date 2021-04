Anzeige

Kriminalität Tempo 100 und mehr: 21-Jähriger flieht vor Polizei Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat sich in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Eggenfelden.Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, hielt er nicht an, sondern floh, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei sei er innerorts mehr als 100 Stundenkilometer gefahren. Letztlich gelang es den Beamten, den Mann am späten Montagabend anzuhalten. Er gab demnach an, wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen davongefahren zu sein. Der 21-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun ermittelt.

