Kriminalität Tempo 172 statt 80: Vater rast mit Kindern über Autobahn Die Kinder müssen morgen in die Schule: Mit dieser Begründung ist ein Familienvater spät abends über die Autobahn 73 gerast.

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Fürth.Mit 172 Stundenkilometern statt erlaubten 80 fuhr der Mann auf Höhe von Fürth, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Am Sonntag kurz nach 22.30 Uhr stoppten Verkehrspolizisten das viel zu schnelle Auto. Außer dem Fahrer saßen dessen Ehefrau und zwei schulpflichtige Kinder darin.

Nach eigenen Angaben war die Familie auf dem Rückweg von Nürnberg in ihren hessischen Wohnort. Da man spät dran war und der Nachwuchs am folgenden Schultag einigermaßen ausgeschlafen sein sollte, hatte der Vater das Gaspedal durchgedrückt. Die Polizeibeamten brachten dafür wenig Verständnis auf: Den Angaben zufolge musste der Fahrer 1400 Euro Bußgeld bezahlen. Hinzu kamen drei Monate Fahrverbot und drei Punkte in Flensburg.

