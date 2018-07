Verkehr Tempo 80 mit Smartphone in der Hand: Motorradfahrer gestoppt

Kronach.Weil er bei Tempo 80 auf seinem Smartphone tippte, ist ein junger Motorradfahrer in Oberfranken aus dem Verkehr gezogen worden. Zivilfahnder der Polizei fuhren in Küps (Landkreis Kronach) direkt hinter dem 17-Jährigen, als er sein Handy aus der Hosentasche zog. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, driftete der Jugendliche beim Tippen immer wieder Richtung Gegenverkehr und Straßengraben ab. Die Beamten stoppten ihn, um Schlimmeres zu verhindern. Bei der Verkehrskontrolle begann der 17-Jährige auch noch, einen Döner zu essen, der im Cockpit des Motorrads lag und sämtliche Instrumente verdeckte. Die Beamten belehrten den Fahrer; er kam mit 100 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg davon.