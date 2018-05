Tennis Tennis-Star Zverev mit erstem Auftritt bei BMW Open

Mail an die Redaktion Der Deutsche Alexander Zverev in Aktion. Foto: Michel Euler/AP/Archiv

München.Nach seinem Freilos in der ersten Runde wird der deutsche Tennis-Jungstar Alexander Zverev heute erstmals beim ATP-Turnier in München aufschlagen. Der topgesetzte Profi trifft auf Landsmann Yannick Hanfmann. Der Weltranglisten-Dritte wird erstmals seit Juni 2017 und dem Rasen-Event in Halle wieder in Deutschland ein Turnier bestreiten. Der 21-jährige Zverev ist einer von acht einheimischen Profis im Achtelfinale der Sandplatzveranstaltung, mit der er sich auf die Masters-Turniere in Madrid und Rom sowie die French Open in Paris einstimmt. Im vorigen Jahr hatte Zverev die BMW Open gewonnen.