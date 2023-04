München Tennisprofi Bachinger beendet Karriere: „Eine schöne Reise“

Der Münchner Tennisprofi Matthias Bachinger hat seine Karriere beendet. Im letzten Match seiner rund 16-jährigen Laufbahn verlor der Oberbayer beim ATP-Turnier in München seine Erstrundenpartie im Doppel. Der 36 Jahre alte Lokalmatador musste sich am Montag an der Seite des Österreichers Dominic Thiem dem Duo Robin Haase und Philipp Oswald 4:6, 2:6 geschlagen geben. „Viele Träume wurden wahr. Es war super emotional für mich“, sagte Bachinger nach dem Match. Seine Karriere sei „eine schöne Reise“ gewesen.

dpa