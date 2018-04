Tennis

Tennisprofi Hanfmann gewinnt Auftakt in München

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in München sein Erstrundenmatch gewonnen und trifft nun im deutschen Duell im Achtelfinale auf Turnierfavorit Alexander Zverev. Der 26-Jährige gewann am Montag souverän gegen Marcos Baghdatis aus Zypern mit 6:2, 6:4. Der Weltranglisten-118. bezwang den ehemaligen Finalisten der Australian Open in genau einer Stunde Spielzeit.