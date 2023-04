Tennis Tennisprofi Otte setzt auf Heim-Faktor Tennisprofi Oscar Otte will das Münchner ATP-Turnier nutzen, um in einer bislang ernüchternden Saison die Trendwende einzuleiten. „Ich habe mir viel vorgenommen, und mithilfe des Publikums werde ich versuchen, mir das Selbstbewusstsein zurückzuholen“, sagte der 29 Jahre alte Kölner vor dem Start der Sandplatz-Veranstaltung am Montag. Das Turnier auf der Iphitos-Anlage findet vom 17. bis 23. April statt.

Mail an die Redaktion Oscar Otte, Spieler, nimmt an der Pressekonferenz teil. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa

München.Im vergangenen Juni stand Otte schon einmal auf Platz 36 der Weltrangliste. Mittlerweile ist der Tennisprofi auf Rang 93 abgerutscht. „Die letzten Monate waren nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe“, sagte Otte, dem seit einer Operation im Sommer die großen Erfolgserlebnisse fehlen: „Das Knie zwickt immer noch ein bisschen und das spiegelt sich auch im Kopf wider. Ich habe noch nicht 100 Prozent volles Vertrauen“.

Die Bilanz bei Heim-Turnieren gibt dem hinter Alexander Zverev derzeit zweitbesten Deutschen in der Weltrangliste Hoffnung auf eine erfolgreiche Woche in der bayerischen Landeshauptstadt. In Halle, Stuttgart und München hatte Otte 2022 das Halbfinale erreicht. „Ich nehme mir wieder viel vor. Die Unterstützung der deutschen Fans hilft natürlich sehr. Uns Spieler beflügelt das“, sagte Otte.