ATP-Turnier Tennisprofi Zverev bestreitet Auftaktmatch in München

Olympiasieger Alexander Zverev startet ins Tennisturnier von München. Nach einem Freilos in Runde eins trifft der Deutsche im Achtelfinale an diesem Mittwoch im zweiten Spiel nach 11.00 Uhr auf den deutlich schlechter platzierten Australier Christopher O’Connell. Zverev peilt beim Sandplatzevent auf der Iphitos-Anlage seinen dritten Titel an. Es wäre sein erster Turniersieg seit seinem Comeback im Dezember.

dpa