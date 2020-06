Anzeige

Tennis Tennisturnier für 2020 abgesagt: Nächste BMW Open erst 2021 Das ATP-Tennisturnier in München findet wegen der Folgen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht mehr statt.

Mail an die Redaktion Ein Tennisschläger wird zum Aufschlag benutzt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

München.Für das zunächst verschobene Sandplatz-Event fand sich in der zweiten Jahreshälfte, wenn nach einer fünfmonatigen Pause wieder Turniere stattfinden, kein Termin. Die ursprünglich für 25. April bis 3. Mai vorgesehenen BMW Open werden im Frühjahr 2021 wieder ausgetragen.

Die Münchner hatten beim Herren-Verband ATP ihr Interesse daran bekundet, das Turnier im Sommer oder Herbst nachholen zu können. „Leider konnten wir uns am Ende mit der ATP nicht darauf verständigen, die BMW Open by FWU so durchzuführen, wie wir uns als Veranstalter das zusammen mit dem MTTC Iphitos, unseren Partnern und allen Beteiligten vorgestellt hätten“, sagte Christian Okon vom Veranstalter MMP Event GmbH. Die bereits gekauften Tickets behalten 2021 ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden.