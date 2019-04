Tennis Tennisturnier in München beginnt Die BMW Open in München starten heute mit den Erstrundenpartien. Das Turnier läuft bis zum fünften Mai.

München.In München beginnt heute das Tennisturnier BMW Open. Der an Nummer eins gesetzte Tennisprofi Alexander Zverev hat ein Freilos und greift erst Mitte der Woche ins Geschehen ein. Der Dritte der Weltrangliste hat die mit 586 140 Euro dotierte Sandplatzveranstaltung in den vergangenen beiden Jahren gewonnen. Das Turnier soll für Zverev nach enttäuschenden Ergebnissen in den vergangenen Wochen eine Art Neuanfang in dieser Saison sein. „München war immer so das Turnier, wo alles ein bisschen begonnen hat“, meinte Zverev vor der 104. Auflage der Veranstaltung. Das Turnier läuft bis zum fünften Mai. (dpa)