Landtag Termin: Bayerische Landtagswahl am 8. Oktober 2023

Nun ist es fix: Am 8. Oktober 2023 soll in Bayern der nächste Landtag gewählt werden. Die Staatsregierung habe den Wahltermin für das kommende Jahr am Dienstag festgesetzt, teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung mit. Auch die Bezirkswahlen sollen demnach an diesem Tag stattfinden.

dpa