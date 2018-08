Luftverkehr Terminalräumung: Airport gibt Gutscheine Nach der Terminalräumung am Münchner Flughafen können Reisende einen 50-Euro-Gutschein beantragen, wenn ihr Flieger ausfiel.

330 Flüge sind vor zwei Wochen am Münchner Flughafen ausgefallen. Jetzt können die Passagiere auf eine kleine Entschädigung hoffen. Foto: Andreas Gebert

München.Von der Terminalräumung am Münchner Flughafen Betroffene können einen 50-Euro-Gutschein beantragen, wenn ihr Flug ausgefallen ist oder mindestens eine Stunde Verspätung hatte. Den Gutschein kann man laut Mitteilung des Airports vom Freitag bis Ende des Jahres im Internet unter www.munich-airport.de/gutscheinaktion und mit Angabe der Flugdaten beantragen.

In Läden und Restaurants einzulösen

Er ist drei Jahre gültig, Passagiere können ihn in zahlreichen Läden und Restaurants am Flughafen eingelösen. Diese freiwillige Geste solle dazu beitragen, „dass die betroffenen Fluggäste ihren nächsten Aufenthalt an unserem Airport wieder mit angenehmen Erfahrungen in Verbindung bringen“, sagte Flughafenchef Michael Kerkloh.

330 Flüge wurden abgesagt

Am letzten Juliwochenende, dem Sommerferien-Beginn in Bayern, hatte die Bundespolizei das Terminal 2 und das dazugehörige sogenannte Satelliten-Terminal am zweitgrößten Flughafen Deutschlands geräumt, weil eine 40-jährige Frau unkontrolliert durch eine Sicherheitsschleuse gelangt war. 330 Flüge wurden abgesagt, 31 121 Passagiere waren bis Sonntag betroffen.

