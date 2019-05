Justiz Termine für Bayern-Ei-Prozess stehen Das Verfahren wird Ende September beginnen. Dem Ex-Geschäftsführer wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen.

Merken

Mail an die Redaktion Der Bayern-Ei-Prozess vor dem Regensburger Landgericht beginnt Ende September. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Der ehemalige Geschäftsführer des niederbayerischen Unternehmens Bayern-Ei muss sich ab 30. September 2019 vor Gericht verantworten. Wie das Landgericht Regensburg am Mittwoch weiter mitteilte, sollen bis 27. März 2020 30 Verhandlungstage stattfinden. 13 zusätzliche Termine seien als Reservetage vorgemerkt. Das Beweisprogramm werde noch in einer gesonderten Verfügung geregelt. Ob bis zum 27. März 2020 ein Urteil ergehen könne oder über diesen Zeitpunkt hinaus Fortsetzungstermine anberaumt werden müssten, hänge vom Verlauf der Beweisaufnahme ab. Dem Ex-Geschäftsführer von Bayern-Ei werden Körperverletzung mit Todesfolge, gefährliche Körperverletzung, gewerbsmäßiger Betrug sowie lebensmittel- und tierschutzrechtliche Verstöße vorgeworfen. Bayern-Ei ist mittlerweile in zwei Nachfolgeunternehmen überführt. An den niederbayerischen Standorten wird nicht mehr produziert.

Als Inhaber des Legehennen-Mastbetriebs aus Aiterhofen (Landkreis Straubing-Bogen) soll der Mann im Jahr 2014 Eier mit der Kennzeichnung Güteklasse A ausliefern haben lassen, obwohl in den Produktionsstätten Salmonellen nachgewiesen worden waren. Zwischen Juni und September 2014 sollen mindestens 187 Konsumenten aus Deutschland, Österreich und Frankreich an Salmonellen erkrankt sein, ein Mensch starb. Handelspartner zahlten für die nahezu wertlose Ware rund fünf Millionen Euro.

Staatsanwaltschaft erhob Ende 2016 Anklage

Die Staatsanwaltschaft hatte Ende 2016 Anklage erhoben. Im Juli 2017 gab das Landgericht ein Gutachten in Auftrag, das klären sollte, ob Salmonellen-Erreger aus Eiern der Firma Bayern-Ei den Tod eines österreichischen Patienten im September 2014 verursacht hatten. Diese Frage ist weiterhin strittig. Jedoch halte die Kammer einen Zusammenhang für so wahrscheinlich, dass sie das Verfahren dem Schwurgericht zuordnete, wie Gerichtssprecher Polnik erläuterte. Vor dem Schwurgericht werden Verbrechen verhandelt, bei denen durch ein Vorsatzdelikt der Tod eines Menschen hervorgerufen wird.

Untersuchungsausschuss befragte auch Seehofer

Der Fall hatte zwischenzeitlich politische Dimensionen angenommen: So hatte die Opposition der Staatsregierung unter anderem vorgeworfen, dass es 2014 keine öffentliche Warnung vor den Bayern-Eiern gab. Ein Untersuchungsausschuss hörte bis zum vergangenen Sommer knapp 80 Zeugen, darunter den früheren Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU). Die CSU sah daraufhin die Vorwürfe gegen Umweltministerium und Behörden widerlegt.

Sie wiederholte ihre Sichtweise, wonach es keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass die Firma Bayern-Ei begünstigt worden oder die Bevölkerung mangelhaft über den Skandal aufgeklärt worden sei. Die SPD dagegen blieb bei ihren Vorwürfen, wonach die Staatsregierung Interessen der Industrie vor das Interesse der Verbraucher gestellt habe. Auch Grüne und Freie Wähler – letztere damals noch in der Opposition – sahen die Staatsregierung nicht entlastet. (dpa/ct)

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!