Terror-Prozess in München könnte ausgesetzt werden

Der Münchner Prozess gegen einen mutmaßlichen Islamisten, der einen Bombenanschlag auf Mitarbeiter des Bundesverfassungsschutzes geplant haben soll, könnte ausgesetzt werden. Die Verteidigung stellte am Mittwoch, dem letzten der vorgesehenen Prozesstage, vor dem Landgericht München I weitere Anträge. Der Richter kündigte daraufhin eine Unterbrechung des Prozesses an, die Konsequenzen haben könnte: „Es droht mit hoher Wahrscheinlichkeit die Aussetzung des Verfahrens.“ In diesem Fall müsste der Prozess noch einmal neu beginnen.