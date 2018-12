Prozesse

Terror-Prozess in München wegen geplanter Bombenanschläge

In einem Nachrichten-Chat soll ein 28-Jähriger Anschläge auf Spione und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes angekündigt haben - und um Tipps für den Bau einer Bombe gebeten haben. Nach Ansicht der Generalstaatsanwaltschaft München eine islamistisch motivierte Tat. Von heute an muss sich der Mann deshalb vor dem Oberlandesgericht München verantworten, unter anderem wegen der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat. Der in München geborene Mann sitzt seit September 2017 in Untersuchungshaft.