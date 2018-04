Flüchtlinge

Terrormitgliedschaft: 89 Selbstanzeigen von Flüchtlingen

Im ersten Quartal 2018 haben sich in Bayern 89 Flüchtlinge selbst wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angezeigt. Vergangenes Jahr waren es insgesamt 243 Fälle, wie die Generalstaatsanwaltschaft München mitteilte. Dabei handele es sich um Fälle, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) an die Polizei weitergeleitet habe, erklärte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, Christoph Oberhauser.