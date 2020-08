Anzeige

Tourismus Tester an Autobahn-Station positiv Ein Mitarbeiter eines Dienstleisters, der für Bayern Corona-Tests für Reiserückkehrer macht, ist wohl selbst positiv.

Von Michael Donhauser

Merken

Mail an die Redaktion Ein Mann im Schutzanzug nimmt an einem Corona-Testzentrum einen Abstrich bei einem Autofahrer. Laut Medienberichten hat sich ein Mitarbeiter selbst mit dem Virus infiziert. Foto: Sven Hoppe/dpa

Passau.Ein Mitarbeiter des Dienstleisters Eurofins, der für den Freistaat Bayern Corona-Tests für Reiserückkehrer an Autobahnraststätten vornimmt, ist nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks positiv auf das Virus getestet worden. Der Sender beruft sich auf das örtliche Gesundheitsamt.

Mehrere Kontaktpersonen, darunter Ehrenamtliche von Rotem Kreuz, Malteser Hilfsdienst und Technischem Hilfswerk, seien deshalb in Quarantäne, hieß es am Montag. Der Kontakt zwischen dem Eurofins-Mitarbeiter und den Ehrenamtlichen habe bei der Übergabe der Teststation Donautal-Ost an der A3 bei Passau stattgefunden.

Weitere interessante News und Artikel aus Bayern finden Sie hier.