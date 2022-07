Fußball Testspiel-Debüt von Demirovic: Augsburg unterliegt erstmals

Der FC Augsburg hat erstmals in seiner Sommervorbereitung verloren. Die Mannschaft des neuen Trainers Enrico Maaßen unterlag beim Testspiel-Debüt von Stürmer Ermedin Demirovic Dynamo Budweis mit 0:1 (0:0). Jonas Vais bestrafte die Augsburger am Mittwoch in Kössen mit seinem entscheidenden Treffer in der 80. Minute.

dpa