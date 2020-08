Anzeige

Kontaktpersonen Testspiel: Rund 30 Personen in Isolation Eine Person, die mit dem Coronavirus infiziert ist, nahm an einem Fußball-Testspiel im Raum Straubing-Bogen teil.

Mail an die Redaktion Einkäufe, die für Menschen in häuslicher Isolation bestimmt sind, stehen in einem Hausflur. Rund 30 Personen aus dem Raum Straubing-Bogen müssen nach einem Fußball-Testspiel 14 Tage in Quarantäne. Foto: Sebastian Gollnow/picture alliance/dpa

Straubing.Ein jetzt bekannt gewordener positiver Corona-Indexfall aus dem Raum Straubing-Bogen nahm während der infektiösen Phase am Sonntag, 9. August, an einem Fußball-Testspiel teil, berichtet das Landratsamt Straubing-Bogen in einer Pressemitteilung. Daraus ergeben sich zahlreiche Kontaktpersonen aus der eigenen und der gegnerischen Mannschaft – insgesamt rund 30 Personen.

Diese Kontaktpersonen wurden vom Gesundheitsamt Straubing-Bogen bereits ermittelt und werden angewiesen, sich in häusliche Isolation zu begeben (bis 14 Tage nach dem letzten Kontakt mit der Indexperson) und eine Testung vornehmen zu lassen. Bei dem betroffenen Spiel handelt sich um das Testspiel der beiden A-Klassen-Teams FC Alburg und RSV Parkstetten.

