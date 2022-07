Fußball Testspiel-Tour: FC Augsburg 1:1 gegen SV Sandhausen

Der FC Augsburg hat sich unter seinem neuen Trainer Enrico Maaßen in einem Testspiel erstmals mit einem Remis begnügen müssen. Nach zwei 5:0-Erfolgen kamen die Augsburger am Freitag in Zusmarshausen nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den Fußball-Zweitligisten aus Baden-Württemberg hinaus.

dpa