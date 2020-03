Kommunen Teurer Müll, günstiger Müll Je nach Wohnort sind die Gebühren unterschiedlich – zum Teil erheblich. Regensburg liegt im Vergleich vorne.

Von Roland Losch

Merken

Mail an die Redaktion In München sind die Müllgebühren – wie auch in Regensburg – vergleichsweise niedrig. Foto: Frank Leonhardt/dpa

München.Bei Abwasser und Müll haben die bayerischen Bürger keine Wahl – die Kommunen haben das Monopol und legen die Preise fest. Das kann in einem Ort doppelt so viel sein wie in einem anderen. Die Effizienz der Verwaltung und der Organisation sei ein Kostenfaktor, sagt Ulrike Kirchhoff vom Eigentümerverband Haus & Grund in Bayern. Aber die Gründe für die Unterschiede seien vielfältig.

In München zum Beispiel ist Wasser relativ günstig. Die natürlichen Voraussetzungen sind optimal: Das Trinkwasser aus dem Mangfall- und Loisachtal ist sehr gut, braucht kaum Aufbereitung und fließt über ein natürliches Gefälle in die Stadt. Für tausend Liter verlangen die Stadtwerke 1,73 Euro – damit kommt eine vierköpfige Familie etwa zwei Tage aus. Weitere 1,56 Euro kostet dann die Reinigung des Schmutzwassers. Der Bund der Steuerzahler verglich vergangenes Jahr die Wasserpreise der deutschen Landeshauptstädte und kam in einer Beispielrechnung zu dem Ergebnis, dass eine Münchner Familie pro Jahr etwa 100 Euro weniger zahlt als der Durchschnitt.

Es wird teurer Investitionsphase: Und wo die Gebühren heute nur deshalb niedrig seien, weil die Kommune zu wenig in die Netze investiere, dürften die Gebühren bald steigen, sagt Ulrike Kirchhoff vom Eigentümerverband Haus & Grund.

Innerhalb des Freistaats gibt es gewaltige Unterschiede, wie das Landesamt für Statistik in seinem jüngsten Vergleich 2016 feststellte: „Auf Kreisebene betrachtet, ergibt sich bei den mengenabhängigen Entgelten eine Preisspanne von 0,89 Euro bis 2,99 Euro pro Kubikmeter Trinkwasser. Die Grundgebühren pro Jahr für einen haushaltsüblichen Trinkwasseranschluss bewegen sich in der Regel zwischen 14 und 100 Euro.“ Bei einem Preisvergleich müssten aber die unterschiedlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.

Die Besonderheiten



Was das heißt, erklärt Martin Weyand, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands BDEW an einem Beispiel: Die Abwassergebühr muss kostendeckend sein – wer viel verbraucht, zahlt auch viel. Die Folge: Ein Industriebetrieb mit hohem Wasserverbrauch am Ort „deckt mit seinen Gebühren einen größeren Teil der Kosten“. Für die Leitungen, Kanäle und das Klärwerk, die 80 Prozent der Kosten ausmachen, müssen die privaten Haushalte entsprechend weniger zahlen.

Ob Stadt oder Land, sei dagegen oft nicht entscheidend, sagt Weyand. In einer strukturschwachen ländlichen Region mit sinkenden Einwohnerzahlen, wo wenig Menschen ein weit verzweigtes Netz finanzieren müssen, seien die Gebühren tendenziell etwas höher. „Auf der anderen Seite sind Instandhaltung und Tiefbauarbeiten in Ballungsräumen teurer als auf dem Land, weil man Straßen aufreißen und Kanäle in Abstimmung mit anderer Infrastruktur verlegen muss.“

Auch bei den Müllgebühren gibt es große Unterschiede. Bei einem Vergleich der 100 größten Städte im Auftrag von Haus & Grund vergangenes Jahr landeten Nürnberg, Augsburg, Würzburg, Regensburg und München im vorderen Drittel, Ingolstadt und Erlangen im Mittelfeld. Heute zahlt eine vierköpfige Familie für eine 120-Liter-Tonne, die alle zwei Wochen geleert wird, in Erlangen 284 Euro im Jahr. In Augsburg nur 150 Euro und in Regensburg 165 Euro.. Der Müll aus Erlangen wird in Container gepresst und per Bahn in Verbrennungsanlagen nach Bamberg und Coburg gefahren. Die Anlage in Nürnberg sei ausgelastet, aber die Preise der Oberfranken seien günstig, erklären Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Erlangen.

„Gute Preise“ für die Neuen



„Eine häufige Praxis ist es, dass Müllverbrennungsanlagen Kommunen, die neue Verträge abschließen, ,gute Preise‘ bieten, um Kapazitäten aufzubauen“, sagt Kirchhoff. „Das führt dazu, dass die Müllgebühren in diesen Gemeinden niedriger sein können als in den Gemeinden, die die Verbrennungsanlagen tragen.“ Aber beim Vergleich stecke der Teufel im Detail: „Was wird vor Ort abgeholt, was müssen Bürger zu Wertstoffhöfen bringen, wie wird der Verpackungsmüll gehandhabt?“

Erich Bubla, Abteilungsleiter bei der Augsburger Abfallwirtschaft, warnt: „Vergleiche sind in vielen Fällen Milchmädchenrechnungen!“ Mal sind Biotonnen, Altpapier und Sperrmüll inklusive, mal nicht. In Augsburg wurde die Müllverbrennungsanlage 1994 in Betrieb genommen, 2013 waren die Investitionen abgeschrieben – und daraufhin wurden die Müllgebühren in der Stadt um ein Drittel gesenkt. „Je nachdem, in welcher Phase eine Kommune ist, sinken oder steigen die Gebühren“, sagt Bubla.

Mehr Nachrichten aus Bayern finden Sie hier.